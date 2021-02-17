غضب زملكاوي من قناة "أون سبورت".. والسبب !!

يستضيف نفريق نادي الزمالك اليوم فريق النادي الإسماعيلي في مباراة ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021.

موقع دوت الخليج الإخباري



وأذاعت قناة "أون تايم سبورت" عبر برنامجها "بي أون تايم" تحليل للمواجهة المرتقبة بين الزمالك والإسماعيلي يحمل عنوان "الزمالك يواجه الإسماعيلي في مواجهة لا تحتمل المجاملات أو التفويت"، الأمر الذي أغضب جمهور الناديين، بما يحمله الأمر من اتهام واضح للفريقين الكبار بمجاملة بعضهم البعض في المباريات.



ويحتضن استاد القاهرة الدولي المواجهة المنتظرة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم وبراية الحكم الدولي محمود البنا.

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة اليوم، والتي تكونت من:

في حراسة المرمي: محمد أبو جبل – محمود جنش

خط الدفاع: محمود علاء – عبد الغني – محمود الونش

خط سط: عبدالله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام- حمزة المثلوثي- فرجاني ساسي- طارق حامد- يوسف أوباما- محمد أشرف روقا- إمام عاشور- أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: شيكابالا- سيف الدين الجزيري- حميد أحداد- مروان حمدي- أسامة فيصل. على الجانب الآخر أعلن البوسنى دراجان المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن قائمة الفريق، والتي جاءت كالآتي:

حراسة المرمى : محمد صبحى، محمد فوزى، محمد مجدي. خط الدفاع : رضوان شريفى، مروان صحراوى، محمد هاشم، أحمد كاستيلو، مصطفى الزنارى، حسين السيد، عبدالله جمعة. خط الوسط : عمر الوحش، نادر رمضان، محمد عادل، عماد حمدى، محمد صادق، محمد حسن، محمد الشامى، اري بابل، زياد طارق خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف، شيلونجو ، شكري نجيب.

ويحتل نادي الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري الممتار برصيد 26 نقطة، فيما يحتل النادي الإسماعيلي المركز السبع عشر برصيد 8 نقاط.