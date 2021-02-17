علي معلول مهدد بفقدان مركزه في الأهلي لهذا السبب !!

شارك محمود وحيد ظهير أيسر النادي الأهلي في مباراة المريخ السوداني أمس، في إطار مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي إنتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، جاءت عن طريق محمد مجدي أفشة، ثم أضاف محمود عبد المنعم "كهربا" الهدف الثاني، واختتم والتر بواليا أهداف المباراة وتسجيل الهدف الثالث.

موقع دوت الخليج الإخباري

وقدم لاعب الأهلي مستوي متميز خلال لقاء الأمس ونال الإشادات الواسعة من جانب الجماهير والجهاز الفني، وذلك بعد تقديمة لمستوي متميز خلال اللقاء، بالرغم من غيابة عن المشاركة بصفة أساسية منذ شهور، وكانت آخر مشاركات اللاعب بشكل أساسي مع في ديسمبر الماضي.

مباراة الأمس كانت بداية جديدة لوحيد مع الأهلي وأصبح قريب من الإبتعاد عن دكة البدلاء ومشاركة علي معلول علي في هذا المركز، وذلك بعد الأداء المتميز الذي قدمة أمس مع الفريق.

واستغل وحيد غياب علي معلول عن المشاركة بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها اللاعب خلال منافسات كأس العالم للأندية، وأجبر الجميع علي إحترامة بعد تقديمة المستوي المتميز مع الفريق.

ويري قطاع كبير من جماهير المارد الأحمر أنه لابد من الإستفادة من قدرات محمود وحيد وإراحة علي معلول في بعض المباريات حتي لا يتعرض للإصابة بشكل مستمر.

ترتيب محمود وحيد في مركز الظهير الأيسر كان ثالثا فكان علي معلول يحجز مكانا أساسيا دائما، وفي حاله غياب النجم التونسي يشارك أيمن أشرف في هذا المركز مثلما حدث في بطولة كأس العالم للأندية مؤخرا.

ودخل محمود وحيد تشكيلة الأفضل لحساب الجولة الأولي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بجانب ثلاثي الأهلي أليو ديانج ومحمد هاني، ووالتر بواليا.

من مكاسب الأهلي العديدة التي تحققت من تلك المباراة، هي تسجيل الكونغولي والتر بواليا أول أهداف بقميص النادي الأهلي، وهو أول أهدافه الأفريقية أيضا في أول ظهور أفريقي فقط.

دخل والتر بواليا قائمة هدافي الأهلي الأجانب التي أصبحت مكونة من 18 اسم جاء ترتيبهم كالآتي:

الأنجولي أمادو فلافيو برصيد 18 هدفًا.

المغربي وليد أزارو برصيد 13 هدفًا.

التونسي علي معلول برصيد 9 أهداف.

النيجيري جونيور أجايي برصيد 6 أهداف.

الغاني جون أنطوي برصيد 4 أهداف.

السنغالي دومينيك دا سليفا برصيد 3 أهداف.

الجابوني ماليك إيفونا برصيد 3 أهداف.

البوركيني موسي يدان برصيد 3 أهداف.

حقق والتر بواليا رقم آخر بعدما أصبح أول كوتغولي في تاريخ الأهلي يسجل هدفا أفريقيا.