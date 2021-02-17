عزة حسين: التعاون بين النواب والوزراء مثمر وينعكس على الصالح العام "فيديو"

أشادت النائبة عزة حسين عضو مجلس النواب، بالبداية الرقابية القوية للبرلمان من خلال استدعاء المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، للحكومة للاستماع لبيانات الوزراء، لعرض مجهودات الوزرات فى الفترة من 2018 إلى 2020، فى إطار تفعيل الدور الرقابى للمجلس على الحكومة.

عزة حسين تثمن التعاون بين الوزراء والنواب

ولفتت النائبة عزة حسين، عضو مجلس النواب، إلى التزام الوزراء بالحضور لإلقاء بيانتهم والاستماع إلى شكاوى واقتراحات النواب، مثمنة التعاون بين الطرفين، مؤكدة أن هذه سينعكس بدوره على مصلحة المواطن والصالح العام.

وكان رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً لاستعراض اشتراطات التخطيط والبناء للمــدن المصريـــة، مع أعضاء هيئة لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، وهيئة لجنتى الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب.