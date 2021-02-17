الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية تهنئ موسكو بيوم الدبلوماسية

جدة - نرمين السيد - أرسلت الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية برئاسة شريف جاد، برقية تهنئة فى يوم الدبلوماسى الروسى، إلى السفير روسيا الاتحادية فى مصر "جيورجى بوريسينكو".





كما أرسلت برقية مماثلة لـ "ميخائيل بوجدانوف" نائب وزير خارجية روسيا والمبعوث الشخصى للرئيس فلاديمير بوتين فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

ضمت البرقيتان تأكيد الخريجين على الدور الهام الذى تلعبه الخارجية الروسية فى الدعم العادل لقضايا الأمة العربية بشكل عام وللقضية الفلسطينية بشكل خاص، بالاضافة الى التطابق الكامل بين السياسة الخارجية الروسية والمصرية فى الرؤى لقضايا المنطقة.

وكان وفد من أعضاء الجمعية ضم الدكاترة محمود شاهين، محمد رياض، أيمن منتصر، نبيل بركات، تامر فؤاد وشريف جاد قد شاركوا فى احتفالية يوم الدبلوماسى بالمركز الثقافى الروسى بحضور وفد من السفارة الروسية تقدمهم "يورى ماتفييف" الوزير المفوض بسفارة روسيا الاتحادية و"أليكسى تيفانيان" مدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر.

حيث تم وضع الزهور أمام تمثال الدبلوماسى الروسى البارز يفجينى بريماكوف رئيس وزراء روسيا ووزير خارجيتها السابق الذى عمل فى مصر فترة طويلة، وله بصمة كبيرة فى تاريخ تطور العلاقات العربية – الروسية، ومشاهدة معرضاً للصور الأرشيفية عن حياة بريماكوف.

من جانبه أكد ماتفييف على أهمية دور الخريجين فى دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وأشار تيفانيان الى أن جمعية الخريجين تعد شريكاً اساسياً فى الأنشطة ودعم علاقات التعاون المشترك.