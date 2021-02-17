اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تعقد اجتماعًا للتنمية المستدامة مصر 2030

وأشار التقرير إلى توجيه اللجنة الشكر لوزير التعليم العالى لجهوده الساعية للارتقاء بالتعليم العالى والبحث العلمى على المستوى الدولى، وإصدار القرار الوزارى بتشكيل "لجنة الهدف الرابع"، والتى تعتبر بمثابة مهمة قومية تتضافر جهود أعضاءها لإظهار ما يُحرزه التعليم المصرى من تقدم لمواكبة التطورات الدولية.
ولفت التقرير إلى أهمية "لجنة الهدف الرابع" على المستوى الوطنى والإقليمى والدولي، إذ أن اللجنة تعد إحدى اللجان النوعية المتخصصة التابعة للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، كما أنها اللجنة المعنية برصد وتقييم غايات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة مصر 2030.
كما استعرضت اللجنة ما تناوله التقرير العالمى للتعليم "GEM" عن عام 2020، والذى يحمل عنوان "التعليم الشامل للجميع، "الجميع بلا استثناء"، وكذلك ما جاء به من توصيات يمكن الاقتداء بها على المستوى الوطنى.
وخلصت اللجنة إلى عدد من التوصيات من أهمها: توسيع نطاق فهم التعليم الشامل، تبادل الخبرات والموارد لاستدامة التحول إلى التعليم الشامل، ضمان التعاون بين الإدارات والقطاعات والمستويات الحكومية، إتاحة المجال للجهات الفاعلة غير الحكومية لمواجهة التحديات، تطبيق تصميم عالمى لضمان تحقيق نظم التعليم الشامل، إعداد وتمكين وتحفيز القوى العاملة فى مجال التعليم.
حضر الاجتماع ممثلو وزارات التعليم العالى، التربية والتعليم، التضامن الاجتماعى، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
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