وزير الزراعة يكلف بمتابعة آثار التقلبات المناخية على المشروعات

وأصدر القصير منشورا رسميا تم تعميمه على جميع رؤساء المراكز البحثية، ورؤساء القطاعات والهيئات، ومديرى مديريات الزراعة بالمحافظات، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للمتابعة المستمرة والتواصل مع المزارعين.
وكلف وزير الزراعة الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى، وقطاع الزراعة الآلية، بتقديم جميع الإمكانيات المتوفرة لديها من معدات وآلات وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى والمحليات فى الأعمال اللازمة فى مثل هذه الظروف.
وشدد القصير على تكثيف المتابعة وتقديم النصائح والتوصيات الفنية والارشادية على أرض الواقع وتقييم أى آثار قد تترتب على هذه الحالة والتوجيه باتخاذ الإجراءات الاحترازية والإرشادية لضمان عدم حدوث أى تأثيرات سلبية قد تنتج عن التقلبات فى ظروف الطقس مع ضرورة إصدار تقارير مفصلة حول ما يتم على أرض الواقع بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة.
وكان وزير الزراعة، قرر تشكيل غرفة عمليات من قيادات الوزارة تستمر فى انعقاد دائم على مدار الساعة حتى تتابع مع المزارعين والمربيين تأثير الظروف الجوية المتقلبة وتخفيف آثارها السلبية، مع حل المشاكل الفورية التى تواجه المزارعين والمربين.
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