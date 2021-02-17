هيئة الدواء: ضبط وتحريز تشغيلات جهاز أكسجين الدم كابيوكس Capiox

من جانبه، أشار الدكتور على الغمراوى، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء، إلى أن المنشور يقضى بسحب التشغيلة رقم YD16 من جهاز أكسجين للدم "كابيوكس Capiox"، والتى تحمل رقم التسجيل 589/2017/1.. كود 3CX FX25RWC.
وأكد الدكتور ياسين رجائى، رئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء، أن سبب السحب يرجع إلى عدم مطابقة مكونات الجهاز مع رمز المنتج الموجود على الملصق، مضيفًا أن الشركة المصنعة أكدت أن ذلك نتج عن خطأ فى عملية التجميع، علمًا بأن وظيفة وأداء الجهاز لا يتأثران بهذ التغير، وليس هناك تأثير على وظائف المنتج وسلامته.
وشدد على أن هيئة الدواء ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك التعليمات بعد انقضاء المدة المحددة لسحب الجهاز، وأن التفتيش الصيدلى سيقوم بمتابعة الصيدليات وشركات التوزيع والمخازن للتأكد من ضبط وتحريز هذه الكميات وإعدامها حفاظًا على صحة المواطنين.
يأتى ذلك فى إطار سعى هيئة الدواء إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة، كذلك إحكام نظم الرقابة والمتابعة، وضبط سوق الدواء المحلية.
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