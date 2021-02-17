برلمانى: مبادرات الرئيس الصحية طوق النجاة للأسر الفقيرة

وأكد "سوس"، فى بيان له اليوم، أن الدولة تعمل وفق رؤية شاملة ومنهجية، على النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة إلى المواطنين فى هذا الشأن استنادا إلى أعلى المعايير العالمية، موضحا أن ذلك يعد بعدا استراتيجيًا تسعى القيادة السياسية لتحقيقه فى أسرع وقت ممكن.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى، التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بـ 3 محافظات بالمرحلة الأولى للمنظومة يعد نقلة نوعية لم تشهدها مصر، ويؤكد اهتمامه الشديد بتطوير المنظومة، وكان حلم كبير انتظره جموع المواطنين لسنوات طويلة.
وأضاف "سوس"، أن مصر سوف تكون أول دولة تقدم التأمين الصحى الشامل بمنطقة شمال إفريقيا، واتخذت الدولة خطوات جادة لتطبيق معايير سلامة المرضى ضمن المنظومة، وإعادة تأهيل البنية التحتية ورفع كفاءة المستشفيات.
ولفت النائب، إلى أن المبادرات الصحية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة الماضية من بينها 100 مليون صحة، والقضاء على فيروس سى، ودعم صحة المرأة المصرية، والقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، ساهمت فى الكشف المبكر عن الأمراض وخصوصا المزمنة، وكانت بمثابة طوق النجاة للأسر الفقيرة.
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