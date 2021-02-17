لمواجهة التغيرات الجوية.. عبدالعال يوجه رؤساء الأحياء بالتواجد بالشوارع

جدة - نرمين السيد - وجه خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بالتواجد ميدانيًا للتأكد من قيام بالوعات الأمطار بتصريف المياه والتعامل مع الشكاوى التى ترد بأماكن تجمعها وإزالتها على الفور واتخاذ الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.





كانت محافظة القاهرة رفعت درجة الاستعدادات لسرعة التعامل مع موجة التغييرات الجوية المتوقعة طبقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية. وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أى طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافورى والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط. وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها.

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