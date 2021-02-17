الخارجية السودانية تحذر من خطورة ملء سد النهضة بلا اتفاق قانوني ملزم

حذرت وزارة الخارجية السودانية اليوم، الأربعاء، من خطورة ملء سد النهضة بلا اتفاق قانوني ملزم.
وعلى صعيد آخر، قالت الخارجية السودانية، بحسب ما نقلته قناة العربية الإخبارية: " لا يمكن تأجيل وضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا" ، نافية بشدة ادعاءات إثيوبيا بتوغل الجيش السوداني في أراضيها.
كانت الخارجية السودانية أعلنت اليوم، استدعاء سفيرها في إثيوبيا للتشاور بشأن أزمة الحدود، حيث تشهد المنطقة الحدودية بين البلدين توترا متصاعدا، أسفر عن مقتل العشرات من الجانبين.
ودعت جامعة الدول العربية إلى تهدئة الوضع على الحدود السودانية الأثيوبية، مؤكدة وقوفها مع السودان في كل ما يتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادته على أراضيه، وبسط سلطته وإدارته عليها.
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