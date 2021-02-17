الرقابة الصحية تعلن تفاصيل حصول المعايير المصرية للمستشفيات على الاعتماد الدولي

تعقد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور اشرف اسماعيل مؤتمرا صحفيا غدا الخميس لإعلان تفاصيل حصول مصر على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQUA حيث يتم عرض الشهادة الرسمية التي حصلت عليها الهيئة وذلك بحضور الدكتور بيتر لاكمان المدير التنفيذي للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQUA.

يناقش المؤتمر أهمية الحصول على الاعتماد الدولي كخطوة رئيسية لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن وتوكيد جودة مخرجات النظام الصحي في مصر على المستويين المحلي والدولي من خلال التوافق مع المواصفات القياسية الدولية وذلك تحقيقا للهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠ وهو الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته النهوض بصحة المواطنين في إطار من العدالة والإنصاف.

(الإسكوا) هي منظمة مستقلة غير هادفة للربح تأسست منذ اكثر من ٣٠ عامًا .. وتعمل بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية من خلال شبكة أعضاء وجهات اتصال تمتد في أكثر من ٧٠ دولة علي مستوى ٦ قارات حيث تكرس جهودها لتعزيز جودة الرعاية الصحية على مستوى العالم من خلال ارساء قواعد ارشاديه يُحتكم اليها لتوجيه مقدمي الرعاية الصحية و الباحثين الصحيين لتحقيق التميز.

يذكر ان الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، هي احدى الهيئات الثلاث المنشئة بموجب القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالتأمين الصحي الشامل والتي تخضع للإشراف العام للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي الجهة المنوطة بإصدار المعايير التي بتطبيقها تضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطن المصري طبقًا لمعايير الجودة والسلامة والتي تهدف إلى ضبط القطاع الصحي والرقابة على أداء الخدمات الصحية.