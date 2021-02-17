فيديو.. أمطار غزيرة تجتاح شوارع الجيزة

شهدت شوارع محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، هطول أمطار غزيرة لليوم الثاني على التوالي، بالإضافة إلى شدة وسرعة الرياح.
وكانت قد قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الإستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن أمس كان هناك عاصفة واليوم، ومن المتوقع استمرارها على بعض المناطق من شمال الصعيد.
مشيرة إلى أن موجة الطقس البارد مستمرة اليوم وغدا، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى من 11 إلى 12 درجة، وغذا ترتفع من 15 إلى 16 درجة.
وتابعت أن هناك بعض المناطق التى شهدت تساقط الثلوج مثل منطقة وسط سيناء وسانت كاترين، بالإضافة إلى بعض مناطق السواحل الشمالية والتى كانت أمطار مصحوبة بالبرد مثلما حذرت الأرصاد الجوية، حيث أن البرد هو عبارة عن كرات ثلج.
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