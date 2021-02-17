انت الان تتابع تفاصيل خبر أول تعليق للميس الحديدي على حادث عمرو أديب فجر اليوم وبيان من قناة “MBC مصر” حول حالته الصحية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعرض الإعلامي عمرو أديب في الساعات المبكرة من صباح اليوم الأربعاء إلى حادث سير أليم، أدى إلى تهشم سيارته كما ظهر في الصور المتداولة من مكان الحادث، وفور وقوع الحادث تم نقله إلى مستشفى بالسادس من أكتوبر والتي أكدت لحظة وصوله إلى قسم الإستقبال أن حالته الصحية مستقرة.

أول تعليق للميس الحديدي على حادث عمرو أديب اليوم

وفي أول تعليق للإعلامية لميس الحديدي على حادث زوجها الذي وقع الليلة الماضية على طريق دهشور، قامت الحديدي بنشر ستوري عبر صفحتها الخاصة بإنستجرام ونشرت فيه آية قرآنية من سورة غافر، الأية رقم 65 والتي يقول تعالي فيها “هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين”.

كما علقت إدارة قناة “إم بي سي مصر” على حادث عمرو أديب، وأكدت القناه أنه بصحة جيدة، وأضافت أنه في منزله الآن وخضع لبعض الفحوصات الطبية الشاملة في مستشفى دار الفؤاد فور وقوع الحادث.

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وفي سياق متصل أكد الطبيب المعالج لأديب الدكتور عماد الأكوح أستاذ المخ والأعصاب في تصريحات صحفية له اليوم أنه تفاجأ بوصول أديب للمستشفي في حادث، وأضاف أنه قام بتوقيع الكشف الطبي عليه ومعه اثنان من زملاءه، بالإضافة إلى طبيب عظام وطبي جراحة عامة،وأكد أن حالته مستقرة وتم إجراء بعض الإسعافات الأولية له وإعطاءه بعض المسكنات، وذلك لتعرضه لكدمات ناتجة عن انفجار مصد الهواء الخاص بسيارته، وأضاف أن حالته مستقرة ولا تستدعى بقاءه في المستشفى.