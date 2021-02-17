مدرب باريس سان جيرمان يكشف "سر خطير" عن رباعية برشلونة

كشف المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن السر وراء الفوز الكبير على حساب برشلونة الإسباني، بأربعة أهداف مقابل وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقيين علي ملعب الكامب نو في إطار منافسات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وأكد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني للفريق الفرنسي، أنه دار حوار بينه وبين النجم الفرنسي كليان امبابي قبل مواجهة برشلونة، وأكد خلالها لاعب باريس سان جيرمان أن الفريق سيحقق الإنتصار خلال المباراة.

وقال بوتشيتينو خلال تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو"الإسبانية: " أن اللاعبين أمثال مبابي يتمتعون بخبرة كبيرة وعالية، وهم دائما تحت الأنظار، ولكن الفريق أدى جهدا كبيرا خلال مباراة الأمس".

وأضاف المدير الفني للفريق الفرنسي عن الحوار الذي جمعه بامبابي نجم الفريق : " قبل المباراة، دار حديث بيني وبين مبابي مهاجم الفريق، وقال لي كليان كم مرة حققت فيها الإنتصار علي برشلونة في الكامب نو؟ فأجابته مرة وحيدة مع إسبانيول ".

وتابع بوتشيتينو: " تفأجات بقول مبابي لي ، أننا سنفوز ونكرر الإنتصار خلال مباراة اليوم، وهو ماتحقق بفضل مبابي وباقي أعضاء الفريق، هو حقا لاعب كبير".

وأكمل عن مباراة العودة بين الفريقين: " مازال هناك 90 دقيقة ووارد حدوث أي شئ خلال المباراة القادمة، وأحترف فريق برشلونة، فهو نادي كبير وصاحب تاريخ طويل ".

وعن إمكانية مشاركة نيمار خلال المواجهات القادمة قال مدرب باريس : " سنرى كيف ستتطور حالته خلال الأسابيع المقبلة، أتمنى أن يكون نيمار متواجد معانا خلال مواجهة برشلونة المقبلة في باريس، بالتأكييد سيمثل قوة كبيرة لنا".

مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

ومن المقرر أن يلتقى برشلونة مع باريس سان جيرمان علي ملعب الأخير في إطار منافسات عودة مواجهات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، ولتي يحتاج خلالها برشلونة الفوز بفارق ثلاث أهداف وهو الأمر الذي يعد شي صعبا في ظل هزيمته على أرضه برباعية مقابل هدف وحيد جاء عن طريق ركلة جزاء نفذها ميسي.

يذكر أن مبابي قاد باريس سان جيرمان لفوز عريض علي حساب برشلونة داخل ملعبه " الكامب نو" ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.