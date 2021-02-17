خالد أبو نحول: الأداء البرلمانى مشرف وفعال.. وبداية المجلس قوية "فيديو"

قال النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، إن الأداء البرلمانى مشرف وفعال، بداية من أداء رئيس المجلس، حنفى جبالى، وتمتعه بالوعى الكافى، خاصة أن لديه القدرة على العمل البرلمانى بشكل مميز، من خلال إدارته للجلسات والمساواة بين النواب فى إعطاء الكلمة، مشيرا إلى التزام النواب باللائحة الداخلية فى الجلسات وشعورهم بالبداية القوية للمجلس، وبالتالى الالتزام بدورهم التشريعى والرقابى.

خالد أبو نحول: النواب على قدر كبير من الوعى

وتابع عضو مجلس النواب، خالد أبو نحول، النواب على قدر كبير من الوعى والمسئولية، والأعضاء يؤدون دورهم بشكل جيد.

وكان رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، امس لاستعراض اشتراطات التخطيط والبناء للمــدن المصريـة، مع أعضاء هيئة لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، وهيئة لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب.