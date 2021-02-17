لقطة غريبة في دوري المظاليم.. تفاصيل !!

آثارت إحدي مباريات دوري الدرجة الثالثة اليوم الجدل، بسبب قرار حكم اللقاء إقامة مباراة الخيارية وبلقاس علي الأول، بالرغم من هطول الأمطار بكثافة علي ملعب المباراة، إلا أنه طلب من إدارة فريق الخيارية، ضرورة إقامة المباراة وعدم إلغائها.

موقع دوت الخليج الإخباري

وانتشرت بعض الصور من جانب العاملين والأهالي بالمنطقة وهم يقومون بإزالة المياة الكثيفة المتواجدة داخل أرض من أجل لعب المباراة وعدم تأجيلها بسبب قرار لجنة المسابقات بالدرجة الثالثة لحكم المباراة.

وتناول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الصورة المتداولة وظهر العديد من التعليقات الساخرة علي هذه اللقطة، وظهر البعض الآخر بالدعم للعاملين بعد محاولتهم إزالة المياة الكثيفة المتواجدة علي ملعب المباراة.

وتقام اليوم الأربعاء 6 مواجهات لحساب المجموعة التاسعة لدوري الدرجة الثالثة وسوف نستعرض جدول المباريات علي النحو التالي:-

بايونيرز&منية سمنود

مياة الدقهلية&نبروة

شبان بدواي&كهرباء طلخا

الأمير&دقادوس

السنبلاوين&اتحاد المنزلة

الخيارية&بلقاس

يذكر أن لجنة المسابقات بدوري الدرجة الثالث قرر إعاده مباراه السنبلاوين ومنيه سمنود بعد أحداث العنف التي حدثت في المباراه والتي كانت نتيجه المباراه تشير قبل الإلغاء 3/3 ومن المقرر أن تقام المباراه في موعد تحدده لجنه المسابقات فيما بعد علي أرض محايده.

وقرر نادي السنبلاوين تعيين الكابتن أحمد عمران مدير فني جديد للفريق، خلفا للكابتن ياسر تحسين وذلك بعد سوء النتائج التي واجهت الفريق خلال الفترة الماضية، ويحتل نادي السنبلاوين المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

وفي إطار مباريات المجموعة رقم 11 لدوري الدرجة الثالثة، قررت لجنة المسابقات تأجيل مباراة القباري والمعمورة بسبب سوء الأحوال الجوية، وكان مقرر غقامة هذه المباراة أمس الثلاثاء.

وفي إطار مباريات المجموعة الثانية هناك منافسة شرسة علي الصعود لدوري الدوري الثانية، ويتصدر شباب المراغة واخميم صدارة المجموعة برصيد 22 نقطة، ويتفوق الأول بفارق الأهلي، بينما يأتي في المركز الثالث فريق البداري برصيد 21 نقطة، ويأتي رابعا فريق أبو تيج برصيد 20 نقطة، ويأتي خامسا فريق المنشاة برصيد 19 نقطة ويتواجد معه فريق قفط برصيد 19 نقطة أيضا.