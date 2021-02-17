عاجل: محمد هاني يرحل عن الأهلي

قدم الأهلي أداء رائعا في بطولة كأس العالم للاندية بقطر من 4 فبراير إلي 11 فبراير، وخاصةً أمام بطل أوروبا في نصف النهائي بالرغم من النتيجة النهائية للمباراة بهدفين للبافاري دون رد، وتألق الظهير الأيمن محمد هاني في المباراة والتصدي لإنطلاقات الجناح الأيس للبايرن المعروف بإنطلاقاتة القوية.

موقع دوت الخليج الإخباري



لعب الاهلي بالميراس البرازيلي علي البرونزية، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، انتهت بالتعادل السلب، اتجهة إلي ركلات الترجيح لتنتهي لصالح القلعة الحمراء ب ثلاث أهداف لهدفين، سجل محمد هاني وعمرو السلية وأجاي.

كريستيان إيميلي وكيل اللاعبين خلال حواره عبر شاشة "اون تايم سبورتس 1"عن محمد هاني ظهير أيمن الأهلي، قائلاً :"محمد هاني كان لديه عدة عروض آخرهم من آيك اليوناني، محمد هاني دائمًا في دائرة الاهتمام من جانب أندية أوروبا".

شارك محمد هاني أساسيا مع الأهلي الأمس بطل السودان المريخ في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، انتهت المبارة لصالح القلعة الحمراء بثلاث أهدف دون رد، بالرغم من توالي المباريات علي الأهلي في فترة قصيرة، حيث لعب أربع مباريات في خلال 12 يوم في بطولة القارة السمراء ومونديال الأندية، ويتفوق الأهلي ويتصدر المجموعة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف علي سيمبا التنزاني.

سجل الأهلي الهدف الأول في الدقيقة الثامنة والخمسين بعد انطلاقة سريعة من محمد هاني على الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد مجدي أفشة برأسية قوية سكنت شباك الحارس منجد النيل أبو زيد.

وجاء الثاني في الدقيقة الثالثة والثمانين بعد تمريرة بينية متقنة من جونيور أجايي استغلها محمود كهربا ونجح في إختراق منطقة الجزاء منفردا بالحارس منجد النيل أبو زيد قبل أن يسدد كرة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

واختتم والتر بواليا أهداف المباراة في الدقيقة الثانية والسبعين بعد تمريرة بينية متقنة من عمرو السولية استغلال لسوء التمركز الدفاعي من لاعبي المريخ استغلها والتر بواليا بتحرك ذكي إنفرد على إثره بالمرمى ثم سدد كرة قوية في الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك.

وبدا الأهلي بتشكيل مباراة المريخ:

حراسة المرمى:محمد الشناوي.

خط الدفاع:محمود وحيد – محمد هاني – بدر بنون – ياسر إبراهيم.

خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية - محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم:والتر بواليا - محمود كهربا - جونيور اجاي .

ويجلس علي مقاعد دكة بدلاء الأهلي أمام المريخ السوداني :

علي لطفي، حمدي فتحي، أحمد رمضان بيكهام، سعد سمير ، أكرم توفيق، محمد شريف، مروان محسن.

