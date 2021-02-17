بعد أن فجر دوت الخليج الأزمة.. مذيع أون سبورت يعتذر عن الإساءة للزمالك (صور وفيديو)

نشرت قناة أون تاسم سبورت جملة أثارت غضب جمهوري الزمالك والإسماعيلي قبل المواجهة المرتقبة بينهما مساء اليوم.
موقع دوت الخليج الإخباري
وأذاع برنامج "بي أون تايم" جملة جاءت كالتالي: "الزمالك يواجه الإسماعيلي في مواجهة لا تحتمل المجاملات أو التفويت".
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا على تلك الجملة، مما دعى كريم خطاب مقدم البرنامج للخروج والاعتذار عنها، وتوضيح الأمر، عبر تغريدة نشرها بحسابه الرسمي بموقع تويتر، كتب فيها: "لكل الناس اللى عارفانى و متابعانى من زمان .. معقول هاتغير دلوقتى و ابقى زى الناس اللى انا نفسى بنتقدهم و مش بحب اتفرج عليهم ؟ ".
ويستضيف نادي الزمالك نظيره الإسماعيلي مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021.
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