محمد الشرنوبي يتصدر "التريند" بالشهادة الإعدادية وتأثيرها على مسيرته الفنية

محمد الشرنوبي- ارشيفية
تصدر محمد الشرنوبي محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، جراء تداول صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تشير إلى أن محمد الشرنوبي حصوله على الشهادة الاعدادية، والتي كانت السبب في منعه من مزاولة المهنة.
حصول محمد الشرنوبي على الاعدادية
موقع دوت الخليج الاخباري يكشف حقيقة القصة كاملة، التي انتشرت مؤخرًا عبر منصات السوشيال ميديا.
نفى مصدر بنقابة الموسيقيين، الأنباء التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، والتي تؤكد أن يتسبب عدم حصول الفنان محمد الشرنوبي على مؤهل عالي في منعه من مزاولة المهنة أو خروجه من جداول العضوية.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورًا لشهادة المرحلة الإعدادية لمحمد الشرنوبي في إشارة لعدم استكمال دراسته في المرحلة الثانوية والجامعية.
رد مصدر بنقابة الموسيقيين حول حقيقة المؤهل الدراسي الذي حصل عليه الشرنوبي، قائلًا: "عضوية النقابة لا تشترط الحصول على مؤهل عالي، لدينا أعضاء حصلوا على الشهادة الابتدائية فقط، وهذا لا علاقة له بقيمة العضو أو فنه ، ولسنا طرفًا في هذا الأمر على الإطلاق، ولا أظن أن الشرنوبي ادعى حصوله على مؤهل جامعي عندما تقدم لعضوية النقابة".
آخر أعمال محمد الشرنوبي
كان محمد الشرنوبي قد احيا مؤخرًا حفلًا في مسرح الزمالك بمناسبة عيد الحب ، وخلال الحفل قدم زوجته ومديرة أعماله رندا رياض على خشبة المسرح وعبر له عن حبها من خلال غنائه لها أغنية قلبي ارتاح الخاصة بليلة زفافهم.
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