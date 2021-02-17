أمل رمزى: ملف الزيادة السكانية يستدعى تضافر الجهود.. وتأثيرها على التنمية واضح

قالت النائبة أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ، إن الزيادة السكانية من الملفات التي تستدعى تضافر الجهود وتكاتف جميع المؤسسات لاتخاذ خطوات جادة في هذا الصدد، خاصة أنها تؤثر على المجتمع وما يتعلق بنصيب الفرد في الناتج القومى، ومن حجم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، وخلال الفترة الأخيرة اتضح ذلك في العديد من القطاعات ولعل التكدس الطلابى من أبرز المشاكل التي تنتج عن الزيادة، فعلى الرغم من بناء عدد من الفصول الجديدة، إلا أن الأزمة مازالت قائمة بالفعل، وهذا لا يعنى ضرورة ان تكون هناك حلول، ولكن في المقابل يجب أن حل القضية حتى لا تؤثر على النتائج.

أمل رمزى: القضية تستدعى جلسات حورا مجتمعي

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن القضية تستوجب ضرورة عقد جلسات حوار مجتمعى مطولة، واستضافة كافة فئات وأطياف المجتمع المصرى، وخبراء ومتخصصين في كافة الوزارات والقطاعات والمؤسسات وممثلين عن المجتمع المدنى، وأساتذة جامعات، بالإضافة للقامات والخبرات المتواجدة بمجلس الشيوخ للاستماع للأفكار وطرح جميع الرؤى للنقاش، وإن لزم الأمر وجود تشريع بعد هذه الجلسات لا مانع في ذلك، وإن كان الأمر يقتصر على ضرورة ان يكون هناك تمييز إيجابى لا بأس في ذلك، ولكن تبقى هذه القضية هي الشغل الشاغل للدولة خلال الفترة المقبلة.