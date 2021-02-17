أسوان يزيد جراح المقاولون بهدف ويواصل التألق بالدوري

حقق فريق أسوان الفوز علي فريق المقاولون العرب في المباراة التي أقيمت ظهراً والتي أنتهت بهدف دون ، و جاء الهدف الأول للمصري خلال الشوط الأول في الدقيقة الثانية ، وأحرز الهدف عبد العزيز موسي لاعب الفريق، ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر، التي جمعت بينهم علي استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وجاءت تشكيل أسوان في المباراة كالأتي:

في حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: محمد جابر، محمود شبانة، عمرو الحلواني، عمرو ناصر.

خط الوسط: أحمد سالم صافي، محمد خليفة، عبد العزيز موسى، أحمد الألفي، أحمد الصغيري.

خط الهجوم: سليمان منساه.

وجاء تشكيل المقاولون المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمود ابو السعود.

الدفاع: امير عابد ، محمد سمير، فاروق نور الدين،احمد عبد العزيز.

الوسط: محمد مجلي،وسيم نغموشي، عبد الله ياسين ، يوسف الجوهري.

الهجوم: داودا ، لويس ادوارد.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات فريق أسوان كان أمام فريق الإنتاج الحربي والتي أنتهت بنتيجة 1/1، بينما اخر مواجهات فريق بتروجيت في كأس مصر والتي أنتهت بخسارة الفريق بنتيجة 3/1.

ويحتل فريق أسوان المركز ال12 برصيد 14 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق، بينما يحتل فريق المقاولون العرب المركز ال14 برصيد 11 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق.

بينما تقام مباريات في الدوري الممتاز كألاتي:

و تقام مباراة سيراميكا كيلوبترا أمام فريق الاتحاد السكندري والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر.

بينما تقام مباراة الإنتاج الحربي أمام فريق غزل المحلة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً ضمن الأسبوع الرابع عشر.

تقام اليوم مباراة الزمالك أمام فريق الإسماعيلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر، من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الزمالك صدارة الدوري برصيد 26 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق، حيث يسعي فريق الزمالك في حصد الثلاث نقاط ومواصلة نغمة الإنتصارات وإنتزاع الصدارة من غريمه التقليدي النادي الأهلي، بينما يحتل فريق الإسماعيلي المركز الـ 17 ويتملك في رصيده 8 نقاط من أصل 11 مباراة خاضها الفريق.