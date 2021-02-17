تفاصيل صفقة صواريخ رام بلوك 2 الأمريكية لمصر

تداولت وسائل الإعلام العالمية إقرار وزارة الخارجية الأميركية لصفقة صواريخ رام بلوك 2 المضادة للسفن والأهداف البحرية المتطورة، مع مصر، بالتزامن مع بداية ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن.

دوت الخليج الاخباري ينشر تفاصيل الصفقة الأمريكية المصرية

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تكلفة صفقة صواريخ رام بلوك 2 المضادة للسفن

وتصل التكلفة الإجمالية المقدرة للصفقة وملحقاتها 197 مليون دولار، وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها:"تلك الصفقة ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة حليفة رئيسية من خارج الناتو والتي لا تزال شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط".

فيما كشفت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأميركية، في بيان، أن هذه الصفقة ستدعم سفن الصواريخ السريعة التابعة للبحرية المصرية، وستوفر قدرات دفاعية محسنة بشكل كبير على المناطق الساحلية المصرية ومداخل قناة السويس.

وكالة التعاون الأمني الدفاعي: مصر لن تجد صعوبة في التعامل مع الصواريخ

وأشارت إلى أن مصر لن تجد صعوبة في استيعاب هذه المعدات في قواتها المسلحة لأن مصر تقوم بالفعل بتشغيل صواريخ RAM Block 1A التي تم شراؤها سابقًا.

وتابعت الوكالة، أن الحكومة المصرية طلبت شراء ما يصل إلى 168 صاروخ RIM-116C Rolling Airframe Missiles (RAM) Block 2 من الصواريخ التكتيكية.

وكشف مسؤول عسكري أميركي في تصريحات صحفية، أن وكالة التعاون الأمني في البنتاجون كانت قد أعطت رأيها في هذه الصفقة، والتي توجه عادة إلى الدول الحليفة للولايات المتحدة بتوجيه مباشر من الرئيس الأميركي.



انتهاء الموافقة أو الرفض لصفقة الصواريخ الأمريكية لمصر منتصف مارس

وأضاف المسؤول العسكري الأميركي، الذي عَمل عن قرب في برامج تعاون وتدريب أميركية - مصرية مشتركة، أن هذا النوع من الصفقات يتطلب عملا بقانون مراقبة صادرات الأسلحة الأميركية، إخطارًا إلى الكونجرس الذي عليه ممارسة حق الرفض في غضون فترة تمتد 30 يومًا، وفي حالة الصفقة الحالية إلى القوات المسلحة المصرية فإن المهلة تنتهي منتصف مارس المقبل.



صفقة صواريخ رام بلوك 2 لا علاقة لها بالمساعدات العسكرية الأمريكية لمصر

وأكد أن هذه الصفقة تمّ الإعداد لها إبان فترة الرئيس السابق دونالد ترامب، وهي غير مرتبطة بحجم المساعدات العسكرية السنوية التي تمنحها واشنطن إلى القاهرة والتي تبلغ ووفقا لموازنة البنتاغون لسنة 2021 أكثر من مليار و300 مليون دولار.

ومن المتوقع أن تمرر الإدارة الأميركية الصفقة إلى مرحلتها النهائية فور انتهاء مهلة الـ 30 يومًا، على أن يخضع التنفيذ والإعداد للتسليم إلى بروتوكول مشترك تحدده الحكومة المصرية وشركة "جنرال ديناميكس- راثيون" المصنعة لهذه الصواريخ.

الدول المالكة لصواريخ رام بلوك 2

يملك صواريخ "رام" الـ "أرض-جوّ" سلاح البحرية الأميركي وعدد قليل من الدول من بينها السعودية وألمانيا واليونان وتركيا والمكسيك وكوريا الجنوبية ومصر.وبالرغم من إجراءات إتمام الصفقة أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها وافقت على صفقة بيع صواريخ لمصر، وفي الوقت نفسه أعربت عن قلقها من أوضاع حقوق الإنسان في مصر.