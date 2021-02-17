أثارت قناة "أون تايم سبورت" وعبر برنامجها "بي أون تايم" غضب الأغلبية من جمهوري الزمالك والإسماعيلي، بعدما نشرت جملة "الزمالك يواجه الإسماعيلي في مواجهة لا تحتمل المجاملات أو التفويت".
موقع دوت الخليج الإخباري
وصرح علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم نادي الاسماعيلي ببيان جاء مفاده كالآتي:
واختتم البيان: "والإسماعيلي يثق في اداره القنوات وجميع العاملين بها في قدرتهم على إعاده الأمور الى نصابها الصحيح .".
وقدم كريم خطاب مقدم برنامج "بي أون تايم" اعتذارا عن تلك الجملة، حيث كتب تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاءت كالآتي: "لكل الناس اللى عارفانى و متابعانى من زمان .. معقول هاتغير دلوقتى و ابقى زى الناس اللى انا نفسى بنتقدهم و مش بحب اتفرج عليهم".
وتابع: "للاسف دى غلطة إعداد البرنامج اللى كتب الجملة من غير الرجوع لأى حد و انا اعتذرت بعدها بدقايق .. الفيديو هاينزل بالتوضيح".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل | الإسماعيلي يطالب أون سبورت بالإعتذار بعد اتهام النادي بالـ "تفويت" للزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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