عاجل | الإسماعيلي يطالب أون سبورت بالإعتذار بعد اتهام النادي بالـ "تفويت" للزمالك

أثارت قناة "أون تايم سبورت" وعبر برنامجها "بي أون تايم" غضب الأغلبية من جمهوري الزمالك والإسماعيلي، بعدما نشرت جملة "الزمالك يواجه الإسماعيلي في مواجهة لا تحتمل المجاملات أو التفويت".

موقع دوت الخليج الإخباري



وصرح علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم نادي الاسماعيلي ببيان جاء مفاده كالآتي:

"ماحدث في احد البرامج لقنوات اون تايم سبورت خطأ من احد العاملين نسى أنه يعمل في قنوات كبيره ناقلة لمباريات الدوري ،ولم يخلع عباءة تعصبه علي باب الاستديو".

وأضاف: " النادى الإسماعيلي يحمله مسئوليه الاحتقان الذي حدث لجماهير الإسماعيلي وافقادها الثقه في حيادية البرنامج وبالتالي القنوات كلها".

وتابع: "لذلك يطلب النادي من اداره القنوات تقديم اعتذار رسمي عن ماحدث وعقاب المتسبب وعدم تكرار مثل هذه الأفعال والتي لاتصب في صالح الرياضه المصريه".

واختتم البيان: "والإسماعيلي يثق في اداره القنوات وجميع العاملين بها في قدرتهم على إعاده الأمور الى نصابها الصحيح .".