دعاء نزول المطر.. بنية صافية ويقين استغل اوقات استجابة الدعاء

دعاء نزول المطر.. يبحث الملايين عليه خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة المصاحبة لهطول الأمطار، ذلك الوقت التي يعتبر أحد الأوقات المستجيب فيها الدعاء.
دوت الخليج الإخباري ينشر الأعمال المستحبة وقت نزول المطر والأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم
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ويهرع المسلمين لاستغلال ذلك الوقت، للتوجه لله عز وجل بكل ما تحمله القلوب من طلبات وأمنيات، راجين من المولى أن يحققها لهم، ويشترط وقت الدعاء أن تتجه لله بنية صافية، وتدعو بيقين بأن الله سبحانه وتعالى سيستجيب لك ويسمع رجاءك وإلحاحك بما ترغب فيه.
أدعية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول المطر
وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الأدعية المستحبة وقت نزول المطر ومنها:.اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا.
.اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا..اللَّهمَّ اسْقِ عِبادَك وبهائمَك، وانشُرْ رحْمتَك، وأَحْيِ بلدَك الميِّتَ يا الله.
اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به.
بجانب الدعاء ما يستجب وقت المطر
ويعتبر الدعاء عند نزول المطر من الأشياء المستحبة، بجانب تعرضك لماء المطر فيصيبك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف..ثبت عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أنه قال : " أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ ، قَالَ : فَحَسَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَهُ ، حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا ؟ قَالَ : ( لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى ) " . رواه مسلم .
أوقات استجابة الدعاء
وردت في السنّة النبويّة العديد من الأوقات التي يُستحب فيها الدعاء نظرًا لأنها تكون أوقات الإجابة ومنها:
- وقت سقوط المطر.
- بين الأذان والإقامة.
- في جوف الليل والثلث الأخير منه، ففي الليل ساعةٌ لا يردّ فيها الدعاء.
- آخر نهار يوم الجمعة، "أي بعد العصر إلى حين الغروب".
- عند جلوس الإمام على المنبر للخطبة في يوم الجمعة وإلى حين انقضاء الصلاة.
- آخر كُلّ صلاةٍ وقبل السلام منها، أثناء السجود بين يدي الله سبحانه بعد التشهد.
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