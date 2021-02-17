دعاء نزول المطر.. بنية صافية ويقين استغل اوقات استجابة الدعاء

دعاء نزول المطر.. يبحث الملايين عليه خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة المصاحبة لهطول الأمطار، ذلك الوقت التي يعتبر أحد الأوقات المستجيب فيها الدعاء.

دوت الخليج الإخباري ينشر الأعمال المستحبة وقت نزول المطر والأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم

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ويهرع المسلمين لاستغلال ذلك الوقت، للتوجه لله عز وجل بكل ما تحمله القلوب من طلبات وأمنيات، راجين من المولى أن يحققها لهم، ويشترط وقت الدعاء أن تتجه لله بنية صافية، وتدعو بيقين بأن الله سبحانه وتعالى سيستجيب لك ويسمع رجاءك وإلحاحك بما ترغب فيه.

أدعية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول المطر

وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الأدعية المستحبة وقت نزول المطر ومنها:.اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا.

.اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا..اللَّهمَّ اسْقِ عِبادَك وبهائمَك، وانشُرْ رحْمتَك، وأَحْيِ بلدَك الميِّتَ يا الله.