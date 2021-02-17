طرح المرحلة الثانية للوحدات بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر

جدة - نرمين السيد - وأوضح المحافظ، خلال لقائه اليوم مع أحمد كمال رئيس الادارة المركزية للمناطق الاستثمارية والتكنولوجية بالهيئة العامة للاستثمار، أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ للتيسير على المستثمرين الراغبين فى التقدم لوحدات المنطقة المشار إليها، موجها بتشكيل فريق عمل مشترك من المحافظة والهيئة لتنفيذ الإجراءات التي تستهدف تشغيل المنطقة الاستثمارية الجديدة، بهدف خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

وأشار مختار إلى أن منطقة "ميت غمر" تصلح لاقامة مشروعات معدنية وهندسية ومشروعات متنوعة، موضحا أن المساحات المتاحة لإقامة المشروعات تبدأ من 144 مترا مربعا وحتى 576 مترا مربعا، مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها تقدم كافة التيسيرات للمستثمرين بهدف دعم الاستثمار واقامة المشروعات الاستثمارية لخلق فرص العمل للشباب.