صور .. خسائر الإسكندرية بسبب موجة الطقس السئ

جدة - نرمين السيد - تلقت غرفة عمليات حى الجمرك بلاغا يفيد سقوط شجرة على سيارة تاكسى بشارع الباب الأخضر بمنطقة باب الكراستة بمنطقة اللبان، ما أدى إلى تحطمها، دون حدوث إصابات.

وأسقطت الرياح إشارة مرور بتقاطع شارعى "قناة السويس وبورسعيد" فى منطقة الشاطبى بحى وسط الإسكندرية، دون حدوث إصابات أو خسائر بالسيارات.

بينما تسببت العواصف الشديدة والرياح فى سقوط سقف صاج بشارع مسجد الفقى بمنطقة سيدى بشر بحرى شرقى الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات.

وشهدت منطقة ميامى بطريق كورنيش الإسكندرية، سقوط عامود إنارة وبعض الأسوار الخشبية لعدد من الشواطئ، بسبب شدة الرياح والعواصف.

وتتعرض الإسكندرية، لليوم الثانى، لموجة من الطقس السئ ، يصاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع.