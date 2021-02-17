24 فبراير.. الفتوى والتشريع تحدد مصير انتخابات نقابة الصحفيين

وأرسل نقيب الصحفيين خطابا إلى رئيس مجلس الدولة لطلب الرأى القانونى، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين المزمع عقدها فى 5 مارس المقبل من عدمه، كما قدم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طلب استطلاع الرأى القانونى بذات المضمون، حول جواز تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا.
وتضمن الطلبين الاستشارة القانونية لتأجيل الانتخابات نظرا لضيق مقر نقابة الصحفيين وكثرة عدد الصحفيين الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم نحو 7 آلاف عضو، مع انتشار جائحة كورونا.
وأرسل نقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى للإعلام الطلبين بشكل رسمى إلى رئيس مجلس الدولة بصفته بتاريخ 11 فبراير الجارى، وتم إحالة الطلب إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وتم تحديد له جلسة 24 فبراير المقبل تمهيدًا لنظره وأصدر الرأى القانونى بشأنهما.
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