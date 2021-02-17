النشرة المرورية: كثافات مرورية بصلاح سالم وسيولة بمحورى 26 والنصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على "الراديو9090"، والذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ، أن الإدارة العامة للمرور نشرت الخدمات المرورية على الطرق السريعة بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حفاظًا على أرواح المواطنين أثناء القيادة.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، نصحت المواطنين بالحذر من التقلبات الجوية وعدم تجاوز السرعات المقررة كما وضعت خطة عن طريق دفع سيارات الإغاثة والشفاطات على جميع الطرق، مع تفعيل خط الإغاثة 01221114444، للاستفسار عن الحركة المرورية وفى حالة وجود أى أعطال.

ولفت صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات.

وتابع: "دفعت الإدارة العامة للمرور تحت إشراف اللواء محمود عبدالرازق، مدير الإدارة، بالأوناش وسيارات الإغاثة والدراجات البخارية على مستوى المحافظات بالتنسيق مع غرفة العمليات لمتابعة حالة الطرق، وطالبت الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم".

كما دعا محرر الشؤون الأمنية بالراديو 9090 إلى الالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور بشأن القيادة تحت المطر وهى كالتالى:

- السير بسرعة منخفضة نظرا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر.

- التحكم فى عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.

- التأكد سلامة الإطارات بما فيها الإطار الاحتياطى.

- التأكد من صلاحية العدادات المختلفة للسيارة والأنوار والإشارات ونظافة الزجاج الأمامى والخلفى وكشافات الإضاءة وكفاءة مساحات المطر وخاصة فى الشتاء.

- كما يجب على قائد السيارة الحذر والحيطة من استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز أثناء قيادة السيارة.

- عدم تجاوز السرعة المقررة قانوناً لأنها تعرضك والآخرين للخطر، وعدم الوقوف فى الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور، وأيضا عدم تغيير اتجاه السيارة فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.

وأكد صابر أن الشركات التابعة للشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحى، نشرت المعدات بالميادين والمحاور والشوارع الرئيسية لشفط مياه الأمطار، بإشراف المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى، والمهندس منصور بدوى، رئيس شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى، ووليد عابدين المستشار الإعلامى لشركة الصرف الصحى بالقاهرة والمتحدث الرسمى للشركة بالجيزة.

وقال محمد صابر، إن الحركة المرورية اليوم الأربعاء، مع بداية فترة الذروة المسائية، تشهد معدلات تتجاوز بين 50 إلى 55%، وسط انتشار الخدمات المرورية التابعة للإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور.

وأوضح: "بالنسبة لمحافظات الوجه البحرى، فتشهد محافظة الإسكندرية، ظهرت أحجام فى طريق الجيش من عند منطقة خالد بن الوليد وحتى منطقة بئر مسعود، وبعض الأحجام بمحور أبو قير، عند ميدان الوزارة".

وأشار صابر إلى أن محافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع الجلاء اتجاه الطريق الزراعى، وأيضا محافظة بورسعيد بشارع سعد زغلول المتجه لميدان المنشية، أما محافظة القليوبية فتشهد بعض الأحجام المتفرقة من عند محطة مترو شبرا الخيمة، وميدان المؤسسة للمتجه لمناطق ميت نما، بسبب بعض الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة.

وتابع: "أما محافظة أسيوط، فتقابلنا الأحجام بمحور 23 يوليو المتجه لشارع يسرى راغب، والمتجه أيضا لطريق أسوان الزراعى الغربى".

وأكد أن بعض قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، تشهد حركة مرضية عدا مناطق أعمال التوسعة والتطوير، وينتج عنها ظهور بعض الأحجام، ومن أبرزها أعلى الأتوستراد القادم من كارفور والمتجه لمناطق المنيب ودار السلام والمعادى.

ونصح صابر قائدى المركبات المتجهين لمناطق المعادى بسلوك نفق كارفور ثم مناطق المعراج ثم العودة للأتوستراد مرة أخرى، كما أشار إلى أن محور 26 يوليو يشهد حركة مرضية تماما.

وواصل محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، حديثه بالقول: "محافظة الجيزة معظم المحاور فيها تعمل بشكل طبيعى، وسط انتشار الخدمات المرورية للإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمد عامر، الذى وجه بنشر الخدمات المرورية، لاستيعاب أكبر قدر ممكن من السيارات فى فترة الذروة المسائية".

وأشار إلى أنه بالنسبة لمحافظة القاهرة، فتشهد اليوم بعض الأحجام فى محور صلاح سالم، خاصة عند أعمال تطوير محور الفردوس، لذا يفضل نقل الحركة إلى محور النصر.

كما نصح صابر، بتجنب محور الفنجرى، واستبداله بشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد، وأيضا كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو حيث يشهدان أحجام متفرقة، ويفضل سلوك كوبرى الجلاء وكوبرى الجامعة وكوبرى عباس وكبرى الساحل فى التنقل بين القاهرة والجيزة.