ضبط رئيس شركة للمنتجعات السياحية بتهمة النصب على مواطنين في وحدات سكنية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط رئيس مجلس إدارة شركة للمنتجعات السياحية "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الشرقية، لقيامه بإنشاء شركة إستثمار عقارى والنصب من خلالها على المواطنين من خلال التعاقد مع عدد منهم على تمليكهم وحدات عقارية سكنية على مراحل مختلفة بأحد مشاريع الشركة المشار إليها، على أن يكون إستلام الوحدات فى غضون عام 2017 وتمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، ثم قام بغلق مقر الشركة وهرب ولم يفى بتعاقداته وإلتزاماته وقام بتغيير مقر شركته أكثر من مرة هروباً من ملاحقة ضحاياه.

عثر بمقر الشركة المشار إليه على عدد من العقود الوهمية ببيع وحدات سياحية وتجارية بالمشروع الوهمى، كمية من إستمارات حجز وحدات سياحية بالمشروع بالوهمى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى ، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية.