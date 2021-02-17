يسرا اللوزي تخطف الأنظار من داخل لوكيشن مسلسلها الجديد

تصدرت الفنانة يسرا اللوزي محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "بين السما والأرض" المأخوذ من قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ بالأسم ذاته، حيث سيتم عرضه خلال الموسم الدرامي في شهر رمضان 2021.

موقع دوت الخليج الإخباري يكشف القصة كاملة لرواية مسلسل بين السما والأرض ويسرا اللوزي التي خطفت الأضواء بسبب اللوكيشن الخاص بالمسلسل.

يسرا اللوزي في مسلسل بين السما والأرض

بدأت الفنانة يسرا اللوزي تصوير مشاهدها في مسلسل "بين السما والأرض" داخل لوكيشن خاص على شكل أسانسير ليناسب قصة العمل باستوديوهات عويجة بالقرب من بوابات طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

تستمر يسرا اللوزي في تصوير مشاهدها في المسلسل لمدة 15 يومًا في هذا الديكور الذي يعتبر الديكور الأساسي للمسلسل.

قصة مسلسل بين السما والأرض

مسلسل بين السما والأرض مأخوذ من قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ بنفس الاسم، والتي قدمت في فيلم سينمائي عام 1960، وشارك في بطولته هند رستم، وعبدالسلام النابلسي، وعبدالمنعم إبراهيم، ومحمود المليجي، ومن إخراج صلاح أبوسيف.

ويشارك في بطولة مسلسل "بين السما والأرض" عدد من النجوم، منهم هاني سلامة، غادة عادل، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي وندى موسى، إنتاج سينرجي – تامر مرسي، إشراف عام حسام شوقي، عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج محمد "ماندو" العدل.

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة يسرا اللوزي مسلسل طاقة حب، حيث شاركها عدد كبير من النجوم في بطولة المسلسل منهم انوشكا، أحمد حاتم، محمود حجازي، أحمد صفوت، سامح الصريطى، رشا مهدى، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، شيرين، هاجر الشرنوبى، باسل الزارو، سامى مغاورى، سمر جابر، لمياء الأمير.