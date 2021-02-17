عقوبة قاسية تنتظر نيمار بسبب برشلونة !!

كشف تقارير صحفية أوربية، عنة موقف البرازيلي نيمار دي سليفا، لاعب باريس سان جيرمان، بشأن مباراة الفريق مع برشلونة الإسباني في إطار منافسات العودة من دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة أن نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، مهدد بخوض مباراة العودة بعد سخرية اللاعب من التحكيم خلال مباراة برشلونة الإسباني مع فريقه ضمن منافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وأثار نيمار الجدل علي مواقع التواصل الإجتماعي بشأن لقطة ركلة الجزاء التي حصل عليها برشلونة أمام باريس في مباراة الأمس، الثلاثاء، وكتب النجم البرازيلي عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي علي صورة ركلة جزاء البارسا " مزحة" في إشارة للسخرية من ركلة الجزاء.

وطبقا لقواعد الإتحاد الأوربي لكرة القدم، وخاصة المادة الـ 11 التي تنص منع اللاعبين من الإهانة أو القيام بسلوك آخر ينتهك القواعد المتعارف عليها، فإن اللاعب مهدد بالإيقاف لمباراتين وبالتالي غيابه عن مباراة برشلونة في لقاء العودة بين الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يلتقى برشلونة مع باريس سان جيرمان علي ملعب الأخير في إطار منافسات عودة مواجهات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، ولتي يحتاج خلالها برشلونة الفوز بفارق ثلاث أهداف وهو الأمر الذي يعد شي صعبا في ظل هزيمته على أرضه برباعية مقابل هدف وحيد جاء عن طريق ركلة جزاء نفذها ميسي.

وكشف بوتشيتينو، المدير الفني لباريس خلال تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو"الإسبانية: " أن اللاعبين أمثال مبابي يتمتعون بخبرة كبيرة وعالية، وهم دائما تحت الأنظار، ولكن الفريق أدى جهدا كبيرا خلال مباراة الأمس".

وأضاف المدير الفني للفريق الفرنسي عن الحوار الذي جمعه بامبابي نجم الفريق : " قبل المباراة، دار حديث بيني وبين مبابي مهاجم الفريق، وقال لي كليان كم مرة حققت فيها الإنتصار علي برشلونة في الكامب نو؟ فأجابته مرة وحيدة مع إسبانيول ".

وتابع بوتشيتينو: " تفأجات بقول مبابي لي ، أننا سنفوز ونكرر الإنتصار خلال مباراة اليوم، وهو ماتحقق بفضل مبابي وباقي أعضاء الفريق، هو حقا لاعب كبير".

يذكر أن باريس سان جيرمان حقق فوزا كبيرا علي حساب برشلونة، في منافسات دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، برباعية نظيقه، في المباراة التي شهدت تألق مبابي بتسجيله " هاتريك " خلال اللقاء.