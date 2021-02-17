تامر عبد القادر يثنى على اقتراح زعيم الأغلبية بشأن أسر الشهداء: أقل ما نقدمه للذين ضحوا بأرواحهم "فيديو"

ثمن النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، بمقترح زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد، والذى يتعلق بتبرع النواب بنصف رواتبهم لصالح صندوق دعم شهداء الوطن.

تامر عبدالقادر يؤكد على دعم الدولة لأسر الشهداء

وأكد عضو مجلس النواب، تامر عبدالقادر، على دعم الدولة لأسر الشهداء، مشيرًا إلى أن الشهداء قدموا أرواحهم فداء للوطن، وهذا أقل ما يمكن تقديمه لأسر الشهداء الذين يجب أن يبقوا تحت مظلة النواب والدولة دائما.

كما وجه عضو مجلس النواب، رسالة دعم إلى أسر الشهداء، قائلًا:" كلنا أسرة واحدة وما نقدمه أقل شئ من نواب الشعب لكم".

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

كما وافق مجلس النواب على أن يتبرع أعضاؤه بنصف المكافأة الشهرية لصالح صندوق تكريم الشهداء ومصابى العمليات الإرهابية، وأعلن ممثلى الهيئات البرلمانية تأييدهم للمقترح الذى تقدم به النائب أشرف رشاد.