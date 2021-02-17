من خلال وساطة روسية..تبادل اتنين من السوريين بمقابل أسير إسرائيلي

كشفت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الأربعاء الموافق 17 فبراير 2021، عن بداية عملية تبادل للأسرى بين سوريا وإسرائيل، من خلال وساطة روسية، حيث سوف يتم تحرير كلا من نهال المقت وذياب قهموز من أبناء الجولان السوري المحتل بمقابل إطلاق سراح فتاة إسرائيلية، دخلت إلى الأراضي السورية - منطقة القنيطرة بطريق الخطأ وتم اعتقالها من قبل الجهات المختصة السورية".

إقرأ أيضًا: تفاصيل صفقة صواريخ رام بلوك 2 الأمريكية لمصر

دوت الخليج الإخباري ينشر ما حدث بعملية تبادل الأسرى السوريين بأسير إسرائيلي

وقالت "سانا": "إن تلك العملية تأتي في إطار حرص الدولة السورية على تحرير مواطنيها من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بكل السبل والأثمان الممكنة يجري العمل على تحرير مواطنين سوريين من أبناء الجولان السوري المحتل من سجون الاحتلال الإسرائيلي".

مفاوضات مع ذياب قهموز حول الافراج عنه وانتقاله لقريته

وقال نادي الأسير، إن "إدارة سجون الاحتلال استدعت صباح اليوم الأسير السوري، ذياب قهموز، لإبلاغه بقرار الإفراج عنه إلى سوريا، وذلك بموجب صفقة تمت بين سوريا والاحتلال، وبوساطة روسية".

ولفت نادي أنه: "حتى الآن تجري مفاوضات حول ما إذا كان سينقل إلى سوريا أم إلى قريته الغجر في الجولان المحتل، حيث يصر الأسير على أن يتم الإفراج عنه إلى قريته".

وأوضح نادي الأسير، أن "إدارة سجن "النقب" استدعت قهموز صباح اليوم، لإبلاغه بقرار الإفراج عنه، ضمن صفقة التبادل لكنه رفض ذلك، وأصر على العودة إلى قريته، وعاد مجددا إلى حيث يقبع في سجن "النقب الصحراوي".

من هي نهال المقت الأسيرة السورية التي تم الإفراج عنها بمقابل أسيرة إسرائيلية

وحسب مواقع صحفية سورية وفلسطينية، فإن نهال المقت تنتمي إلى قرية مجدل شمس في هضبة الجولان، وفي 27 أغسطس آب الماضي، بدأت الناشطة السورية تنفيذ حكم أصدرته محكمة إسرائيلية، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

وينتمي ذاب قهموز إلى قرية الغجر في هضبة الجولان، وتعتقله السلطات الإسرائيلية منذ 2016، حيث كان يقضي عقوبة السجن حوالي 16 عامًا.

بينما لا تتوفر أي معلومات تفصيلية عن ظروف وتوقيت اعتقال السلطات السورية للفتاة الإسرائيلية.