فريدى البياضي يوجه الشكر لـ "الحكومة" واتحاد الكرة للاستجابة لسؤاله

تقدم النائب فريدي البياضي، عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، بالشكر والتقدير لرئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي ، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واتحاد الكرة المصري، على الاستجابة اليوم للمذكرة المقدمة من النائب للحكومة بشأن استضافة مصر لمباراة كرة قدم بين فريقين مغربي واخر جنوب افريقي برغم رفض المغرب استضافه المباراة خوفًا من انتشار السلالة الجديدة لفيرس كورونا.

فريدى البياضى يعلن استجابة الشباب والرياضة لمطلبه

وأضاف عضو مجلس النواب، فريدى البياضي، علي الفور أعلنت مصر مُمثلة في وزارة الرياضة واتحاد الكرة إلغاء قرار استضافه المباراة ، وذلك حفاظاً على الوطن من انتشار الوباء في ظل مجهودات الدولة.

وكان قد تقدم النائب فريدي البياضي، عضو اللجنة العامة لمجلس النواب ، بسؤال إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن قبول مصر استضافة مباراة لفريق مغربي مع فريق جنوب أفريقيا رفضت المغرب إقامتها.

وأضاف النائب فريدى البياضى في سؤاله، رفضت دولة المغرب الشقيقة استضافة مباراة كرة قدم في دوري أبطال أفريقيا بين فريق الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وأعلنت السلطات المغربية أن سبب الرفض هو الخشية من السلالة الجديدة من كورونا المنتشرة في جنوب أفريقيا، والتي تقاوم اللقاحات الجديدة، فهل أصبحت مصر ملاذاً آمناً تجاه الكورونا؟ و هل نغامر باستضافة مباراة كروية ليس بها طرف مصري، ومن المحتمل أن تتسبب في انتقال سلالة جديدة من الفيروس إلى مصر؟

وتساءل عضو اللجنة العامة لمجلس النواب ، هل تم أخذ موافقة من وزيرة الصحة على إقامة مثل هذه المباراة؟ أم أنه قرار منفرد من وزير الشباب والرياضة ؟ وهل يعلم وزير الشباب والرياضة مسؤولية انتقال سلالة جديدة من الفيروس في مصر ؟ وهل وزارة الصحة لديها استعداد للتعامل مع السلالة الجديدة للفيروس في ظل ما نعانيه في الوضع الحالي ؟

وكان البياضي قد طالب بإحالة هذا السؤال للوزراء المعنين طبقاً للمادة (129) من الدستور، والمواد (198، 200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.