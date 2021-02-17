فريدى البياضى - أرشيفية
تقدم النائب فريدي البياضي، عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، بالشكر والتقدير لرئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي ، والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واتحاد الكرة المصري، على الاستجابة اليوم للمذكرة المقدمة من النائب للحكومة بشأن استضافة مصر لمباراة كرة قدم بين فريقين مغربي واخر جنوب افريقي برغم رفض المغرب استضافه المباراة خوفًا من انتشار السلالة الجديدة لفيرس كورونا.
فريدى البياضى يعلن استجابة الشباب والرياضة لمطلبه
وأضاف عضو مجلس النواب، فريدى البياضي، علي الفور أعلنت مصر مُمثلة في وزارة الرياضة واتحاد الكرة إلغاء قرار استضافه المباراة ، وذلك حفاظاً على الوطن من انتشار الوباء في ظل مجهودات الدولة.
وكان قد تقدم النائب فريدي البياضي، عضو اللجنة العامة لمجلس النواب ، بسؤال إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن قبول مصر استضافة مباراة لفريق مغربي مع فريق جنوب أفريقيا رفضت المغرب إقامتها.
وأضاف النائب فريدى البياضى في سؤاله، رفضت دولة المغرب الشقيقة استضافة مباراة كرة قدم في دوري أبطال أفريقيا بين فريق الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وأعلنت السلطات المغربية أن سبب الرفض هو الخشية من السلالة الجديدة من كورونا المنتشرة في جنوب أفريقيا، والتي تقاوم اللقاحات الجديدة، فهل أصبحت مصر ملاذاً آمناً تجاه الكورونا؟ و هل نغامر باستضافة مباراة كروية ليس بها طرف مصري، ومن المحتمل أن تتسبب في انتقال سلالة جديدة من الفيروس إلى مصر؟
وتساءل عضو اللجنة العامة لمجلس النواب ، هل تم أخذ موافقة من وزيرة الصحة على إقامة مثل هذه المباراة؟ أم أنه قرار منفرد من وزير الشباب والرياضة ؟ وهل يعلم وزير الشباب والرياضة مسؤولية انتقال سلالة جديدة من الفيروس في مصر ؟ وهل وزارة الصحة لديها استعداد للتعامل مع السلالة الجديدة للفيروس في ظل ما نعانيه في الوضع الحالي ؟
وكان البياضي قد طالب بإحالة هذا السؤال للوزراء المعنين طبقاً للمادة (129) من الدستور، والمواد (198، 200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فريدى البياضي يوجه الشكر لـ "الحكومة" واتحاد الكرة للاستجابة لسؤاله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.