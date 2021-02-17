الإسماعيلي لـ دوت الخليج بعد أزمة أون سبورت: الإعتذار "مش كفاية".. ولدينا 3 مطالب

كشف علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي عن مطالب النادي بشأن الأزمة التي أثيرت خلال الساعات الماضية من قناة " أون تايم سبورت"، بشأن مباراة الزمالك والإسماعيلي ضمن مواجهات الدوري المصري.

وأكد المتحدث الرسمي للإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: " النادي الإسماعيلي لديه 3 مطالب بشأن أزمة قناة أون تايم سبورت، الاولى هي إعتذار القناة المسئولة عن الأزمة، وثاني المطالب عقاب الشخص المسئول عن الأزمة مع الإعلان الكامل عن العقوبات حتى يعلم الجميع من هو المذنب".

وأضاف علاء وحيد: " ثالث مطلب للإسماعيلي، هو تقديم كافة الضمانات بشأن عدم تكرار مثل هذة الأمور مرة أخري".

وتابع الإسماعيلي: " لم نفعل مثل الزمالك ونهاجم المنظومة بالكأمل، بل أعتقد أن تلك الخطأ وقع عن طريق أحد الأفراد العاملين بالقناة دون قصد واضح من إدارة القناة".

وواصل وحيد " اللقة تعبر عن عدم إحترام القناة للإسماعيلي والزمالك، وهما قطبين كبيران بالكرة المصرية مثلهم مثل الأهلي".

وعلق علاء وحيد عن توقعه لمباراة الزمالك والإسماعيلي : " أتوقع نتيجة كبيرة لمباراة اليوم، بين الدروايش والفارس الأبيض".

ووضح وحيد: " الفريق يمر بحالة عدم توفيق كبيرة خلال الفترة الماضية، وشهدت مباراة بيراميدز أداء قوي للدروايش لكن لم يحالفنا التوفيق في تلك المباراة، وهو أحد أسباب تراجع الإسماعيلي بجانب الأخطاء التحكمية والفار".

وأردف: " الفريق خسر 8 نقاط علي الأقل، بسبب أخطاء التحكيم والفار، ولولا تلك الأخطاء لكان الإسماعيلي في مكانة أخرى بجدول الترتيب".

وأختتم المتحدث الرسمي للدروايش حديثه قائلا : " أتوقع فوز الإسماعيلي في مباراة اليوم، وهي مباراة عودة الدروايش لمكانته الطبيعية كأحد أقطاب الكرة المصرية".

يذكر أن الإسماعيلي يخوض مباراة هامة أمام الزمالك متصدر الترتيب، وتنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف علي ملعب القاهرة الدولى.