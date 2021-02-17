عاجل.. أول تعليق من قناة أون سبورت على الإساءة للزمالك والإسماعيلي

خرجت قناة أون تايم سبورت باعتذار رسمي عبر شاشتها من خلال بيان أذاعه تامر صقر مقدم الأستوديو التحليلي للقناة.

موقع دوت الخليج الإخباري



وأشارت القناة إلى أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، وأنها دائما تقف ضد إثارة الفتن بين الأندية المصرية، كما أكدت القناة على أن التقرير الذي أذيع صباح اليوم وأثار غضب كل من نادي الزمالك والإسماعيلي وجماهيرهما، ما هو إلا تصرف فردي لا يعبر عن سياسية القناة.

وكان برنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قنوات أون تايم سبورت قد أذاع تقرير بعنوان "الزمالك يواجه الإسماعيلي في مواجهة لا تحتمل المجاملات أو التفويت".، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الناديين اليوم.