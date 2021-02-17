خرجت قناة أون تايم سبورت باعتذار رسمي عبر شاشتها من خلال بيان أذاعه تامر صقر مقدم الأستوديو التحليلي للقناة.
موقع دوت الخليج الإخباري
وأشارت القناة إلى أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الأندية، وأنها دائما تقف ضد إثارة الفتن بين الأندية المصرية، كما أكدت القناة على أن التقرير الذي أذيع صباح اليوم وأثار غضب كل من نادي الزمالك والإسماعيلي وجماهيرهما، ما هو إلا تصرف فردي لا يعبر عن سياسية القناة.
وكان برنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قنوات أون تايم سبورت قد أذاع تقرير بعنوان "الزمالك يواجه الإسماعيلي في مواجهة لا تحتمل المجاملات أو التفويت".، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الناديين اليوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. أول تعليق من قناة أون سبورت على الإساءة للزمالك والإسماعيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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