الشهيد 375.. الأطباء تنعى الدكتور نادى محمد عسران

جدة - نرمين السيد - نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد رقم 375 فى صفوف الأطباء الدكتور نادى محمد عسران استشارى الباطنة والجهاز الهضمى، والذى توفى بمستشفى للجراحات والرعاية بالهرم، إثر الإصابة بكوڤيد 19.





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