جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه فى أثناء مسير قطار 594 السويس - القاهرة بين محطتى جنيفة وأبو حلب على خط السويس- الإسماعيلية تلاحظ لفنى عربة القوى الأخيرة بالقطار وجود حريق بالمولد الكهربى الداخلى.





وأضاف بيان صحفى للهيئة: على الفور تم استخدام طفايات الحريق والمطافى وتم إطفاء العربة بعد فصلها عن عربات القطار ولم تحدث أية إصابات، وتم تشكيل لجنة فنية لمعاينة العربة وتحديد سبب الحريق من داخل عربة القوى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السكة الحديد: السيطرة على حريق بعربة القوى الأخيرة بقطار السويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.