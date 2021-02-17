صور.. رفع 6 لوحات إعلانات آيلة للسقوط فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقال اللواء علاء يوسف، رئيس حى وسط الإسكندرية، إن الحملة أسفرت عن رفع 6 لوحات إعلانات مائلة وآيلة للسقوط بشوارع "شامبليون، الكورنيش، بورسعيد".
وتتعرض الإسكندرية لموجة من الطقس السئ، يصاحبها هطول أمطار غزيرة وثلوج ورياح باردة وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع، وذلك لليوم الثانى على التوالى.
ووفقا لهيئة ميناء الإسكندرية، وصلت سرعة الرياح إلى 50 عقدة فى الاتجاه الشمالى الغربى، وارتفاع أمواج البحر المتوسط تراوح بين 4.5 إلى 5 أمتار.
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