التنمية: استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

جدة - نرمين السيد - وتلقى شعراوى اليوم الأربعاء، تقريرًا من الإدارة العامة للأزمات بالوزارة حول آخر مستجدات حالة الطقس بالمحافظات وجهودها فى رفع مياه الأمطار بالتعاون مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي، كما أجرى عددًا من الاتصالات الهاتفية مع بعض المحافظين التى تشهد محافظاتهم موجة من الطقس السيئ، للاطمئنان على جهود الأجهزة التنفيذية والجهات التابعة الأخرى لعمليات شفط تراكمات مياه الأمطار على مدار الساعات الماضية.

وقال شعراوى: "إن محافظة مطروح شهدت اليوم سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على أغلب مدن المحافظة، وجارى العمل على رفع تراكمات المياه بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى".

وأشار إلى استمرار متابعة محافظة كفر الشيخ لرفع تراكمات المياه بالشوارع الرئيسية بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب بعد أن شهدت المحافظة اليوم استمرار لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على كافة المراكز والمدن بالمحافظة مع تساقط ثلوج على مدن (الحامول - دسوق - كفر الشيخ - بلطيم)، مؤكدًا استمرار تعطيل حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأوضح وزير التنمية المحلية استمرار سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على كافة مراكز ومدن محافظة الدقهلية وتقوم الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحى برفع تراكمات المياه، فضلًا عن استمرار تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الإسكندرية مع سقوط ثلوج على أحياء العجمى والمنتزه وحى غرب لمدة دقائق صباح اليوم، وتقوم معدات الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والمحافظة بالتنسيق فى رفع تراكمات المياه.

ولفت إلى استمرار غلق موانئ السخنة بالسويس نظرًا لارتفاع الأمواج وغلق ميناء الغردقة بحرى نظرًا لسوء الأحوال الجوية، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مع نشاط للرياح بمحافظات شمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية.

وقال شعراوى: "إن القيادات المحلية متواجدة ميدانيًا فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه و مراجعة تمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل حركة المرور بالشوارع".

وأضاف أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مستمرة على مدار اليوم بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة ويتم العرض عليه آخر المستجدات لسوء حالة الطقس بالمحافظات أولًا بأول.

ووجه وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات باستمرار التنسيق المستمر والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بها خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية والصحة، مطالبًا بتوخى الحذر والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان حفاظًا على أمنهم وسلامتهم.