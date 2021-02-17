إدارة الشركة "المتحدة" تعتذر عن خطأ أون تايم سبورتس فى عنوان مباراة الزمالك والإسماعيلى

قال المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن إدارة المتابعة على القنوات التابعة للمجموعة قد رفعت تقريرا عاجلا عن خطأ تحريري تم رصده على قناة "أون تايم سبورتس"، يوحي في معناه بالإثارة بين ناديين من أعرق الأندية المصرية ذات الجماهيرية.

وقال صالح أنه بعرض التقرير على إدارة المجموعة برئاسة الأستاذ تامر مرسي، تم اتخاذ إجراءات تصحيحية بالاعتذار الفوري على الهواء مباشرة، كما تم تحويل المسئولين عن هذا الخطأ للتحقيق واتخاذ إجراءات رادعة.

وأكد صالح اعتذار إدارة القناة عن هذا الخطأ حتى وإن كان فرديا مع كل التقدير للنادي الإسماعيلي ونادي الزمالك، وشدد على أن مجموعة قنوات أون تايم سبورتس تقف على مسافة متساوية من كل الأندية المصرية، وتنبذ كل تصرف يدعو للتعصب أو إشعال أي فتنة جماهيرية.