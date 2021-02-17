قال المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن إدارة المتابعة على القنوات التابعة للمجموعة قد رفعت تقريرا عاجلا عن خطأ تحريري تم رصده على قناة "أون تايم سبورتس"، يوحي في معناه بالإثارة بين ناديين من أعرق الأندية المصرية ذات الجماهيرية.
وقال صالح أنه بعرض التقرير على إدارة المجموعة برئاسة الأستاذ تامر مرسي، تم اتخاذ إجراءات تصحيحية بالاعتذار الفوري على الهواء مباشرة، كما تم تحويل المسئولين عن هذا الخطأ للتحقيق واتخاذ إجراءات رادعة.
وأكد صالح اعتذار إدارة القناة عن هذا الخطأ حتى وإن كان فرديا مع كل التقدير للنادي الإسماعيلي ونادي الزمالك، وشدد على أن مجموعة قنوات أون تايم سبورتس تقف على مسافة متساوية من كل الأندية المصرية، وتنبذ كل تصرف يدعو للتعصب أو إشعال أي فتنة جماهيرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إدارة الشركة "المتحدة" تعتذر عن خطأ أون تايم سبورتس فى عنوان مباراة الزمالك والإسماعيلى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.