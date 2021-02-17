مصدر أمني: المسجون «أحمد دومة» يعاني من حساسية بالأنف وتلقى العلاج اللازم

نفى مصدر أمنى تعرض المسجون أحمد دومة، لأية مشاكل صحية، مؤكداً أنه يعاني من حساسية في الأنف فقط وتم صرف العلاج اللازم له وحالته الصحية جيدة ، ولا يعاني من أية أمراض.

وكانت السجون المصرية حصلت على إشادات دولية بالمنظومة الصحية القوية داخل السجون، من خلال وجود مستشفيات تضم أجهزة حديثة ومتطورة، حيث يتم اجراء فحوصات دورية للسجناء، والاطمئنان على صحتهم، فضلًا عن إجراء عمليات جراحية اذا استلزم الأمر، ويمكن نقل بعض الحالات لمستشفيات خارجية لو تطلب ذلك.

وتجري مصلحة السجون عمليات تعقيم مستمرة للعنابر وأماكن الاعاشة وكافة المباني داخل السجون المصرية، بهدف حماية النزلاء من أي خطر محتمل ، وتوجه السجون قوافل طبية باستمرار لفحص السجناء والاطمئنان على صحتهم وتقديم الأدوية اللازمة لهم.

وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير التى شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

وفى هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.