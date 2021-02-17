النيابة العامة: كتابة التحقيقات إلكترونيا على مستوى الجمهورية

اختتم أمس المستشار حماده الصاوي النائب العام، استعراض نتائج كشوف قضايا التحقيق السنوية التي أنجزتها النيابات على مستوى الجمهورية، وبتلك المناسبة أكدت كافَّةُ النيابات على مستوى الجمهورية كتابةَ كافَّةِ تحقيقاتها وإجراءاتها إلكترونيًّا على الحاسوب.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار النائب العام بتدوين كافَّة التحقيقات إلكترونيًّا بدلًا من تدوينها يدويًّا، وأمره إلى «إدارة النيابات بمكتب النائب العام» بمتابعة تمام التنفيذ تفعيلًا لسياسية التحول الرقميّ في أعمال «النيابة العامة».
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