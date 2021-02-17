بيان من السكة الحديد بشأن حريق قطار السويس

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار ٥٩٤ السويس/القاهرة بين محطتي جنيفة وأبو حلب على خط السويس/الاسماعيلية تلاحظ لفني عربة القوي الأخيرة بالقطار وجود حريق بالمولد الكهربائي الداخلي.

وأضاف الهيئة في بيان لها، أنه على الفور تم إستخدام طفايات الحريق والمطافي وتم إطفاء العربة بعد فصلها عن عربات القطار ولم تحدث أية اصابات.

وتابعت الهيئة في بيانها أنه تم تشكيل لجنة فنية لمعاينة العربة وتحديد سبب الحريق من داخل عربة القوي.