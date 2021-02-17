هيئة الأرصاد تحدد موعد وصول الطقس السيئ إلي ذروته

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محمد سياف - ابو ظبي - حيث حددت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، حالة الطقس اليوم الأربعاء 17/2/2021، أن مصر قد شهدت يوم أمس الثلاثاء حالة من الطقس السيئ وعدم الاستقرار في سرعه الرياح، حيث نال النصيب الأكبر السواحل الشمالية وكذلك شمال الصعيد هطول الأمطار بغزارة شديده، وأمطار ثلجية غطت بعض المناطق باللون الأبيض.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 17 فبراير

حيث قد أعلنت الأرصاد عن استمرار حالة الطقس السيئ اليوم الأربعاء، على أن يكون اليوم هو ذروة الانخفاض في النسبة المئوية لدرجات الحرارة في جميع محافظات مصر، وبالأخص على جنوب وشمال الصعيد، زيادة في سرعه الرياح حيث يتكون عواصف ترابية ورملية في الهواء.

وأشارت هيئة الأرصاد كذلك إلي مصاحبة السحب المنخفضة وكذلك المتوسطة إلي أمطاره غزيرة على الوجه البحري. وأضافت أنه سوف تقل شده موجه الطقس السيئ، كلما اقتربت إلي الداخل لتصل إلي القاهرة.

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