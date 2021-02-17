انت الان تتابع تفاصيل خبر أول تعليق لزوجة الإعلامي عمرو أديب لميس الحديدي بعد تعرضه لحادث سير والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - علقت الإعلامية المشهورة لميس الحديدي، بعد تعرض زوجها عمرو أديب لحادث سير ليله أمس وذلك على طريق دهشور، وتم نقله عن طريق الإسعاف إلى المستشفى في 6 أكتوبر، حيث قد نشرت لميس عبر إنستجرام استوري موضح بالصورة الآتية.

تحقيق النيابة في حادث عمرو أديب

حيث على الفور قد بدأت النيابة العامة بـ 6 أكتوبر، في إجراء التحقيق الخاص بالواقعة (حادث السير)، والذي قد وقع الحادث في وقت متأخر من الليل ليلة أمس الثلاثاء، حيث تقدمت النيابة بطلب تحريات المباحث حول الحادث، وذلك للعلم بظروف الحادث وملابساته.

وعلي ذلك أصدرت الجهات المختصة بالتحقيق، أمر بالتحفظ علي كاميرات المراقبة التي قد تكون غطت الحادث، للقيام بتفريغها وإمكانية معرفة أسباب الحادث، وكذلك تم إصدار أمر بالتحفظ على السيارة الأخرى التي قد تسببت في الحادث، وأيضا إصدار أمر بحصر كافة التلفيات في السيارات.

وأعلن مصدر أمني أن حادث الإعلامي الذي تعرض له الإعلامي عمرو أديب، على طريق دهشور تم بعد إصدام سيارة بسيارة عمرو أديب من الخلف على سرعة كبيرة، مما أدى إلى اهتزاز عجله القيادة (دريكسيون) في يده، مما أدى به إلى الإصطدام بسيارة كانت أمامه على نفس الطريق، وأدى ذلك إلى تلفيات كبيره بالجانب الأمامي لسياراته وكذلك في الجزء الخلفي في السيارة التي كانت أمامه.

كما أشار إلى أنه بمجرد حدوث الحادث، قام الأهالي بالاتصال بالإسعاف على الفور، وعلي ذلك تم نقل عمرو أديب إلى إحدى المستشفيات، وكذلك على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وذلك لمعانية الحادث والوقوف علي أسبابه، وكذلك لسماع شهادة شهود العيان للحادث، وأنه من المقرر لهم الذهاب إلى المستشفى لمعرفة أقوال عمرو أديب حول الحادث.

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