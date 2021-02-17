انت الان تتابع تفاصيل خبر جديد بنك مصر| إطلاق شهادة الادخار الثلاثية لها عائد شهري متغير 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قام بنك مصر بإطلاق نظام ادخاري جديد، أطلق عليه اسم شهادة الادخار الثلاثية، حيث تتميز بأنها لها عائد شهري متغير ليس ثابت، وجاء ذلك في نطاق حرص بنك مصر علي التطوير الدائم لكل ما هو جديد، لما يناسب كافة عملاء البنك.

شهادة الادخار الثلاثية الجديدة من بنك مصر 2021

حيث يكون الحد الأدنى لقيمتها 500 جنيه، وتصدر لمدة ثلاث سنوات للأشخاص العاديين ولا تجدد مرة أخرى.

وتعد هذا النوع من شهادات الادخار هو النوع الأول الفريد من نوعه، حيث تعد أول شهادة ادخار لها عائد شهري متغير، مرتبط بذاته بسعر Conia والذي يكون متوسط سعر الفائدة الخاص بيوم واحد لتعاملات جميع البنوك داخل مصر وكذلك السوق الخاص بالأنتربنك.

وعلي ذلك تكون الشهادة سارية من يوم العمل التالي ليوم شراء الشهادة، ويكون الصرف بالنظام الشهري، وعلى حساب العميل الخاص تتم إضافة العائد تلقائيا، سواء كان الحساب الجاري أو حساب التوفير، ويمكن للعميل الصرف من خلال بطاقة الصرف الفوري.

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ويشار إلى أنه يستطيع العميل شراء شهادة الادخار الثلاثية من فروع لبنك مصر، حيث يوجد أكثر من 700 فرعا خاص ببنك مصر منتشرا وموزعا على جميع محافظات مصر، ويستطيع العميل كذلك الشراء عن طريق bm online وهو الإنترنت البنكي، كما يستطيع العملاء استعاده الشهادة بعد مضي 6 أشهر مع خصم النسبة لمقرره لذلك، وأيضا يتاح للعميل طلب الحصول على قرض بضمان هذه الشهادة.

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ويمثل طرح شهادة الادخار ذات العائد المتغير، استمرارا للتطوير وللتخطيط الذي يقوم به بنك مصر لجذب مزيد من العملاء، وذلك حرصا منه لتوفير كافة احتياجات العميل.