عاجل.. أول رد من الزمالك على اتهام قناة أون سبورت له بمجاملة الإسماعيلي

أعربت إدارة نادي الزمالك عن استياءها من الجملة التي نشرتها قناة "أون تايم سبورت" عبر برنامجها "بي أون تايم"، والتي جاءت كالآتي: "الزمالك يواجه الإسماعيلي في مواجهة لا تحتمل المجاملات أو التفويت".

موقع دوت الخليج الإخباري



ونشرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بيانا جاء مفاده كالآتي:

"اللجنة حريصة كل الحرص على الدفاع عن كيان نادي الزمالك وجماهيره العظيمة وأنها لن تدخر جهدا في سبيل التصدي لكل من تسول له نفسه الإساءة لنادينا الكبير لاسيما وأنه عبر تاريخه يؤدي مبارياته بكل النزاهة والشرف".

وتابع البيان: "طالبت اللجنة المؤسسة الوطنية “إعلام المصريين” بسرعة التحرك لإيقاف تلك التجاوزات التي تشعل أجواء التعصب بين الجماهير".

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وأكمل: "من جانب آخر أبدت اللجنة دهشتها من كم الإشاعات والأكاذيب التي تطال النادي بطريقة ممنهجة والتي تمس اللاعبين والجهاز الفني والإداري بغرض ضرب حالة الاستقرار التي يعيشها النادي حاليا كما أن تلك المحاولات تهدف إلى إدخال النادي في دوامة من المهاترات و الأكاذيب".

وناشدت اللجنة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بضرورة الحرص على استقاء أي معلومة تخص النادي من مصادرها الرسمية. وأكمل البيان الصادر من المتحدث الرسمي للنادي: "لوحظ في الآونة الاخيرة ان بعض المنصات الإعلامية تتناول كل شؤون نادي الزمالك دون غيره من الأندية الأخرى التي لا تخلو من المشاكل وكأن نادي الزمالك دون غيره يمر بمشاكل وأزمات".