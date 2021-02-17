أعربت إدارة نادي الزمالك عن استياءها من الجملة التي نشرتها قناة "أون تايم سبورت" عبر برنامجها "بي أون تايم"، والتي جاءت كالآتي: "الزمالك يواجه الإسماعيلي في مواجهة لا تحتمل المجاملات أو التفويت".
موقع دوت الخليج الإخباري
ونشرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بيانا جاء مفاده كالآتي:
"اللجنة حريصة كل الحرص على الدفاع عن كيان نادي الزمالك وجماهيره العظيمة وأنها لن تدخر جهدا في سبيل التصدي لكل من تسول له نفسه الإساءة لنادينا الكبير لاسيما وأنه عبر تاريخه يؤدي مبارياته بكل النزاهة والشرف".
وتابع البيان: "طالبت اللجنة المؤسسة الوطنية “إعلام المصريين” بسرعة التحرك لإيقاف تلك التجاوزات التي تشعل أجواء التعصب بين الجماهير".
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وأكمل البيان الصادر من المتحدث الرسمي للنادي: "لوحظ في الآونة الاخيرة ان بعض المنصات الإعلامية تتناول كل شؤون نادي الزمالك دون غيره من الأندية الأخرى التي لا تخلو من المشاكل وكأن نادي الزمالك دون غيره يمر بمشاكل وأزمات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. أول رد من الزمالك على اتهام قناة أون سبورت له بمجاملة الإسماعيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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