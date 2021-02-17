مفاجأة: موسيماني في بايرن ميونخ قريبا !!

ألتقي الأهلي أمام بايرن ميونخ في السابع من فبراير الحالي، في بطولة كأس العالم للأندية بقطر، في نصف نهائي المونديال علي ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، انتهت المباراة بهدفين دون رد.

موقع دوت الخليج الإخباري

حقق النادي الأهلي العديد من المكاسب بعد مباراة الأحمر وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، علي الرغم من تلقى المارد الأحمر لهزيمة من العملاق البافاري بنتيجة 2 – 0 سجل الأهداف ليفاندوفيسكي.

بعد انطلاق صافرة نهاية المباراة بين بطل أوروبا وبطل أفريقيا، ألتقي المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني، مع المدير الفني لبايرن ميونخ هانز فليك، في حديث جانبي في الممر المؤدي إلي أرضية الملعب معه عن فترة معايشة للأهلي في ألمانيا.

وأفادت تقارير صحفية ان موسيماني طلب من هانز فليك مدرب بايرن ميونخ التواجد في المانيا وخوض فترة معايشة مع الفريق من أجل إكتساب الخبرات من جانب الفريق الألماني والمدرب هانز فليك.

نال أداء المارد الأحمر وبالتحديد خط دفاع الفريق، ومحمد الشناوي حارس المرمي إشادة كبيرة من محللي كرة القدم وكذلك بعض من جماهير النادي الأهلي بعد مباراة بايرن ميونخ بطل أوربا.

خسر النادي الأهلي بهدفيين دون رد، في المباراة أمام بايرن ميونخ وليس كما كان متوقعا بتلقى الأهلي هزيمة ثقيله علي غرار مباراة البايرن وبرشلونة التي حقق فيها العملاق البافاري الفوز بنتيجة 8-2.

سجل البولاندي ليفاندوفيسكي الهدف الأول بالدقيقة التاسعة العشر بعد عرضية من كيميتش ارتطمت بكهربا مهاجم الأهلي لتصل إلى كومان سددها لكن تمر بالعرض إلى جنابري، ومن ثم أرسلها إلى روبرت ليفاندوفسكي سددها داخل الشباك.

وفي الدقيقة الثامنة والثمانين سجل البولاندي صاحب الـ 32 عاما الهدف الثاني بعد كرة مقوسة رائعة عن طريق ساني من يمين منطقة الجزاء، ومن ثم هرب ليفاندوفيسكي من بدر بانون وسجل الكرة في المرمى الخالي بعد مرور الكرة من فوق محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وجاءت تشكيلة الأهلي أمام البايرن ميونخ كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ليلتقي الاهلي أمام بالميراس البرازيلي في 11 فبراير الماضي، علي البرونزية في تحديد المركز الثالث والرابع، انتهت بركلات الترجيح لصالح النادي الأهلي بثلاث أهداف مقابل هدفين، توج المارد الاحمر بالبرونزية.

