سبب حادث الاعلامي عمرو أديب.. ونجله يتوعد للمواقع الاخبارية

تسائل العديد من المواطنين وجمهور الاعلامي الكبير عمرو أديب عن سبب الحادث الذي تعرض له أمس، على طريق دهشور في 6 أكتوبر بعد اصطدامه بسيارة ربع نقل محملة بأنابيب البوتاجاز.

موقع دوت الخليج الاخباري يكشف تفاصيل حادث عمرو أديب، بعدما تهشمت الواجهة الأمامية لسيارته، وجرى نقله إلى مستشفى دار الفؤاد لإجراء الأشعة والتحاليل اللازمة.

سبب حادث عمرو أديب

كشفت التحريات، أن حادث عمرو أديب عبارة عن تصادم عادي لا يحمل أي دوافع جنائية، حيث كان الإعلامي عمرو أديب يسير بسيارته على طريق دهشور وأثناء تخطيه سيارة كانت تسير أمامه فوجئ بسيارة نقل محملة بأنابيب بوتاجاز تخرج من مطعم واحة خطاب فأصطدم بها من الخلف. أسفر الحادث عن إصابة عمرو أديب ببعض الكدمات البسيطة في الضلوع، وتم التحفظ على السائق. نجل عمرو أديب يتوعد لبعض المواقع الإخبارية أعرب خالد أديب نجل الإعلامي عمرو أديب، عن استيائه الشديد من تناول بعض المواقع الإخبارية لحادث السيارة الذي تعرض له والده مساء أمس بشكل غير لائق.